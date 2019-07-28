Космический грузовик «Прогресс МС-12» установлен на стартовом комплексе Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – До запуска ракеты-носителя (РН) «Союз -2.1а», которой предстоит вывести на орбиту транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-12», осталось три дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодняутром РН «Союз» с космическим грузовиком была вывезена измонтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки №31 космодрома Байконур.

Специалистыракетной космической корпорации (РКК) «Энергия» и Космического центра (КЦ) «Южный»приступили к работам по программенулевого стартового дня, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запусккорабля «Прогресс МС-12» запланирован на 31 июля 2019 года. Цель полета — доставка на борт Международнойкосмической станции топлива, воды и других грузов, необходимых для дальнейшейэксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Корабльдолжен доставить на станцию МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива вбаках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кгсжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека – научное оборудование,комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктамипитания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членовэкипажа.