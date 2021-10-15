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    Космические технологии используют для развития Туркестанской области

    15 Октября 2021, 10:07

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский космонавт, председатель правления АО «НК» Қазақстан ғарыш сапары« Айдын Аимбетов прибыл в Туркестан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    С руководителем, ответственным за космическую отрасль, заместителем акима Туркестанской области Уланом Тажибаевым он провел встречу и обсудил важные вопросы. В частности, проанализированы возможности применения космических технологий в подъеме экономики Туркестанской области.

    Известный космонавт страны Айдын Аимбетов отметил, что в развитии государств большое влияние оказывает космическая отрасль, и что эту возможность можно эффективно использовать. Заместитель акима области Улан Тажибаев подчеркнул, что в развитии Туркестанского региона необходимо исходить из достижений сегодняшней науки.

    По итогам встречи был подписан меморандум между АО» НК« Қазақстан ғарыш сапары « и акиматом Туркестанской области. Для совместных проектов АО« НК» Қазақстан ғарыш сапары» и ситуационного центра будет создана специальная информационная группа. К ней присоединятся представители департамента по чрезвычайным ситуациям, отраслей сельского хозяйства. Благодаря космическому мониторингу можно определить, используется земля в области по назначению или нет.

    Кроме того, специалисты ряда управлений и департаментов Туркестанской области получат необходимые знания для космического мониторинга и анализа и выработки конкретных решений, полезных для региона. Их обучают и консультируют квалифицированные специалисты АО « НК «Қазақстан ғарыш сапары». По укреплению партнерства, реализации планов между АО« НК» Қазақстан ғарыш сапары « и акиматом Туркестанской области до конца 2021 года будет разработана дорожная карта.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Освоение космоса Акимат
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