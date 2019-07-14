Космические экологи приступили к работам после запуска ракеты «Протон-М» с Байконура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После состоявшегося 13 июля 2019года запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М» сотрудники представительства РГП «Научно-исследовательскийцентр (НИЦ) «Ғарыш-Экология» приступили к работам, передает корреспондент МИА«Казинформ».

Как сообщил нашему агентству генеральный директор РГП «НИЦ«ҒарышЭкология» Жайлаубай Жубатов, пуск состоялся вштатном режиме. Первая ступень ракеты-носителя приземлилась в пределахотведенных районов падения № 25,15 (Зона Ю-24), расположенных в Улытаускомрайоне Карагандинской области.

СпециалистыБайконурского представительства РГП «НИЦ «Ғарыш-Экология» произвели отбор пробатмосферного воздуха и почвы в период проведения заправки ракеты-носителя впозиционном районе космодрома Байконур.

Сотрудники Жезгазганского представительства РГП «НИЦ«Ғарыш-Экология» совместно с российскими коллегами приступили к выполнениюработ по экологическому обследованию места падения первой ступениракеты-носителя непосредственно в районе падения отделяющихся частей ракеты.

Все работы по экологическому сопровождению космическогозапуска с Байконура ведутся в штатном режиме, отметил Ж. Жубатов.

Состоявшийся пуск ракеты-носителя «Протон-М» стал вторым сначала 2019 года. Российская тяжелая ракетавывела на заданную орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ».