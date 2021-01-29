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    Космические аппараты доставлены на Байконур

    29 Января 2021, 16:36

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ- На космодроме Байконур началась активная подготовка к предстоящим запускам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось , в 2021 году Роскосмос планирует провести с космодрома Байконур не менее 16 пусков.

    По программе коммерческих запусков предстоит запуск космического аппарата Корейского института аэрокосмических исследований (КАРИ) CAS500-1, который уже доставлен на площадку № 31 космодрома Байконур.

    Основная миссия космического аппарата CAS500-1 с усовершенствованной компактной системой дистанционного зондирования Земли высокого разрешения - получение изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Также 18 января 2021 года на космодром Байконур были доставлены разгонный блок «Фрегат» и космические аппараты компаний: Astroscale — ELSA-d, Axelspace — 3 GRUS и аппарат префектуры Фукуи, Mohamed Bin Rashid Space Center — DMSAT-1, GAUSS — UNISAT-7, участвующих в запуске.

    27 января 2021 года на космодром Байконур был доставлен космический аппарат «Арктика-М». Спутник разработан в российском научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина и предназначен для решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе и морях Северного Ледовитого океана.

    В монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур космический аппарат «Арктика-М» пройдет предпусковую подготовку и стыковку с разгонным блоком. Выведение на орбиту космического аппарата будет осуществлено ракетой-носителем «Союз-2.1б» Пуск запланирован на конец февраля 2021 года.

    Ближайший пуск с космодрома Байконур назначен на середину февраля. К запуску готовят транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16», который доставит необходимые грузы на Международную космическую станцию.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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