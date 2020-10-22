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    Кошельки казахстанцев под прицелом скамерских ресурсов - KZ-CERT

    22 Октября 2020, 18:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба реагирования на компьютерные инциденты Государственной технической службы KZ-CERT сообщает об аномальном увеличении скамерских ресурсов в казахстанском сегменте интернета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК.

    «В октябре текущего года увеличилось количество обращений от пользователей сегмента Интернет о проверке подозрительных интернет-ресурсов, которые походили на мошеннические. Специалистами Службы KZ-CERT выявленным интернет-ресурсам были присвоены категории «Фишинг/мошенничество в сегменте Интернет», - говорится в сообщении.

    Напомним, ранее Служба KZ-CERT уже предупреждала о риске утечки данных в сфере электронной торговли. Экспертами были разработаны рекомендации, придерживаясь которых, казахстанцы смогут защитить данные своих банковских карт.

    Если вы стали жертвой инцидента информационной безопасности, Служба KZ-CERT просит сообщать об этом по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку по ссылке: http://www.cert.gov.kz/notify-incident, или направить письмо на email: incident@kz-cert.kz

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