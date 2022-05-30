Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Косатку во французской Сене усыпят после неудачной попытки спасения

    30 Мая 2022, 18:51

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Косатка, потерявшаяся во французской реке Сена, будет усыплена после неудачной попытки спасения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным европейских СМИ , больная косатка, дрейфующая во французской реке Сена, будет подвергнута эвтаназии после того, как план вернуть ее обратно в море провалился, и ученые пришли к выводу, что она испытывает мучительную боль и неизлечимо больна.

    4-метровый самец косатки впервые был замечен в устье Сены 16 мая текущего года между портом Гавр и городом Онфлер в Нормандии, прежде чем рыба проплыла десятки миль вверх по течению, чтобы достичь города Руана.

    После встречи французских и международных ученых, в том числе с участием специалистов по морским млекопитающим, местная префектура в субботу попыталась направить кита обратно в море с помощью беспилотника, издающего звуки косатки.

    Однако кит реагировал «беспорядочно» и «бессвязно» на звуковые раздражители, говорится в заявлении префектуры Сены. Звуковая запись кита зафиксировала то, что, по их словам, было похоже на сигнал бедствия со стороны животного.

    «Попытка вернуть кита в море не удалась, и чтобы не допустить повышения уровня стресса, было принято решение прекратить вмешательство вечером», — говорится в сообщении.

    Ученые изучили фотографии, некоторые анализы и пришли к выводу, что животное страдало мукормикозом или «черным грибком» - заболеванием, которое наблюдается у китов в Северной Америке, но еще не наблюдалось в Европе .

    По данным префектуры, после заражения кожи болезнь может распространиться на сердце, легкие и мозг, что объясняет дезориентированное поведение кита. В этом случае болезнь оказалась запущенной и, вероятно, причиняла косатке большие страдания.

    «В этих условиях группа экспертов единогласно пришла к выводу, что единственным возможным решением является эвтаназия животного, чтобы положить конец его страданиям, а также провести расширенный анализ переносимого им заболевания», — заявили в префектуре.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция Мировые новости Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане