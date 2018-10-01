Кортеж с элитными автомобилями привлек внимание полиции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Выложенный в соцсети ролик с едущей задом наперед машиной привлек внимание полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кортеж с элитными автомобилями направлялся по проспекту Абая в восточном направлении. Один из участников данного кортежа решил отличиться неординарным, а самое главное - опасным способом.

20-летний водитель управлял автомашиной марки «Range Rover» с утратившими силу транзитными номерными знаками. И, двигаясь задним ходом по проспекту Абая, фиксировал движение кортежа на телефон. Далее автор видео сам выложил его в соцсеть, что послужило поводом для полицейского реагирования», - рассказал начальник управления административной полиции ДВД Алматы полковник Жандос Мураталиев.

Этот 15-секундный видеоролик послужил основаниям для привлечения «каскадера» к административной ответственности сразу за три правонарушения - всего на 25 МРП.