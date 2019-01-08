Коррупцию в павлодарском здравоохранении будет искоренять проектная рабочая группа

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Искать коррупционные риски, искоренять бытовую коррупцию и создавать комфортную среду в сфере здравоохранения Павлодарской области будет новый орган, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере здравоохранения создана проектная рабочая группа из числа независимых экспертов, сотрудников проектного офиса и управления здравоохранения области, которая будет заниматься выявлением коррупционных рисков, искоренением бытовой коррупции и созданием комфортной среды в сфере здравоохранения, а также вырабатывать соответствующие предложения по устранению имеющихся проблем», - сообщила сегодня журналистам пресс-служба департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области.



В управлении здравоохранения Павлодарской области пройдёт совещание с участием главных врачей региона и представителей общественности. Мероприятие организует проектный офис «Ертiс - адалдык аланы», действующий при департаменте АДГСПК по Павлодарской области.



«Планируется подписание главврачами документа о персональной ответственности за дисциплинарные и иные правонарушения подчиненных», - добавили в ведомстве.