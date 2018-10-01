Коррупция среди подчиненных: в каком случае руководителей освободят от ответственности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал, в каком случае руководителей госорганов освободят от ответственности за коррупцию среди подчиненных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша позиция достаточно ясная. Если руководитель сам выявил факты коррупции и принял исчерпывающие меры по их недопущению и пресечению, то это не повлечет никаких дисциплинарных мер. То есть первый руководитель сам заинтересован в выявлении и пресечении. Но если такие факты будут выявлены компетентными органами, и они носят системный характер, ответственность придется нести руководителю», - сообщил Алик Шпекбаев на заседании коллеги агентства.

Он напомнил, что Президент поддержал эту инициативу о введении персональной ответственности первых руководителей за коррупцию со стороны назначенных людей. Алик Шпекбаев убежден, что это эффективный инструмент превенции.

«Необходимо фундаментально проработать механизм персональной ответственности и внести соответствующие предложения в Администрацию Президента», - добавил он.

В целом, по данным главы агентства, в Казахстане впервые отмечается заметное снижение количества коррупционных правонарушений (на 18% в 2017, на 8% по 2018).

«Эту позитивную тенденцию мы должны сделать устойчивой. Вместе с тем в обществе по-прежнему преобладает стереотипное представление о широком характере распространения коррупции. Это связано с максимальной открытостью нашей работы. Сегодня мы ничего не скрываем, доводим до сведения общественности каждый факт коррупции. Это прямое поручение Главы государства. Снизить более чем на три четверти уровень бытовой коррупции позволила форсированная автоматизация государственных услуг. Улучшению ситуации также способствует создание комплексной системы превенции этических нарушений. Благодаря работе советов и уполномоченных по этике за три года их количество снижено на 40%», - проинформировал Алик Шпекбаев.