Коррупционный ущерб в $111 млн вменяют экс-премьеру Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Главным следственным управлением Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту коррупции при модернизации ТЭЦ города Бишкека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, следствием установлено, что ряд должностных и иных лиц во главе с Сапаром Исаковым, умышленно используя свои властные полномочия, заключив заведомо невыгодный контракт с компанией ТВЕА, нанесли ущерб интересам государства и общества на сумму в 111 млн 252 тыс 797 долларов США.

Так, в феврале 2010 года при участии руководителя службы коммуникаций ЦАРИИ С. Исакова на совещании в ЦАРИИ были рассмотрены варианты реконструкции (модернизации) ТЭЦ Бишкека, предложенные Всемирным банком стоимостью 150 млн долларов США и компанией «ТВЕА» стоимостью 200 млн долларов США. По результатам совещания принято решение - признать предложение компании «ТВЕА» по реконструкции (модернизации) ТЭЦ Бишкека несоответствующим интересам Кыргызстана ввиду его высокой стоимости, технических и технологических недостатков.

Однако в 2013 году С. Исаков, занимая должность заведующего отделом внешней политики аппарата президента в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР, взяв под свой личный контроль реализацию проекта, из корыстных побуждений предоставил компании ТВЕА право быть генеральным подрядчиком проекта со стоимостью в 386 млн долларов США.

При этом он умышленно не принял во внимание, что компания ТВЕА не имеет достаточного опыта и квалификации для реализации подобных проектов, а технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация не были составлены.

Необходимо отметить, что указанные деньги были получены в кредит от ЭКСИМ Банка Китая под гарантию правительства под 2% годовых сроком на 20 лет. С момента получения кредита с 2014 года по настоящее время КР выплачены проценты по кредиту в размере 22 млн 814 тыс 328 долларов США.

В настоящее время идет ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, по завершению которого дело будет направлено в Генеральную прокуратуру КР для утверждения обвинения и направления в суд.