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    Коррупция в столичной филармонии: расследуется факт получения крупной взятки аудитором

    26 Июня 2020, 17:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Нур-Султана в отношении аудитора департамента внутреннего государственного аудита столицы проводится досудебное расследование по факту получения взятки в размере более 15 тысяч долларов США. Об этом в ходе прямой трансляции на странице Facebook Антикоррупционной службы рассказал следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционной службой города Нур-Султан осуществляется досудебное расследование по факту получения взятки в размере более 15 тысяч долларов США аудитором департамента внутреннего государственного аудита Нур-Султана от должностных лиц Государственной академической филармонии акимата города за составление положительного отчета по аудиторской проверке», - сообщил Данияр Бигайдаров.

    Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемого будет вынесено судом. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Напомним, в январе текущего года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ГККП на ПХВ «Государственная академическая филармония» акимата столицы по факту хищения бюджетных денежных средств.

    Позже, в марте этого года, в департаменте экономических расследований по Нур-Султану рассказали подробности дела: как осуществлялось хищение бюджетных средств, и куда они уходили.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Коррупция Культура Минфин РК Другие государственные органы
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