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    Коррупция в медицине стоит человеческих жизней - Бауыржан Балгабеков

    18 Марта 2021, 16:31

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанском медицинском университете имени М. Оспанова состоялось открытие центра «Парасат жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области.

    В мероприятии приняли участие первый замакима области Нуржауган Калауов, руководство областного Антикора в лице руководителя департамента Бауыржана Балгабекова, его первого заместителя Галымбека Досанова, руководитель управления культуры Алтынай Юнисова, член информационно-просветительского штаба, академик Алтай Тайжанов и руководитель ПО «Ақтөбе-адалдық алаңы» Куанышбек Серикжанов.

    В ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Бауыржан Балгабеков также разъяснил основные направления антикоррупционной политики государства.

    «Авиценна в своей книге «Канон врачебной науки» выделил три основных орудия врача: слово, лекарство и нож. Больного можно лечить словом, лекарством, а если они не помогают, то в дело вмешивается нож. Антикоррупционную политику нашего государства можно описать так же. Сегодня приоритетами антикоррупционной политики является масштабное просвещение, эффективная превенция и действенные уголовно-правовые механизмы», - отметил Бауыржан Балгабеков.

    По словам руководителя департамента, ежегодно усиливаются антикоррупционные ограничения и виды наказания, но несмотря на это, в первую очередь, Антикор пытается донести до населения о вреде коррупции, а также важность принципов добропорядочности и честности.

    Именно этим качествам уделяется особое значение в новом центре «Парасат жолы», направленном на формирование нетерпимости к коррупции среди населения через литературу, искусство и науку.

    На сегодняшний день в 233 государственных библиотеках, а также в университете имени К. Жубанова функционируют центры «Парасат жолы».

    Резюмируя свою речь, руководитель областной Антикоррупционной службы призвал будущих врачей к добропорядочности.

    «Коррупция в медицине стоит человеческих жизней. Все элементарно, человек купил диплом врача - убил человека на операционном столе. Купил справку о состоянии здоровья или результаты анализов - заразил окружающих. Похищены средства, предназначенные на закуп оборудования и медикаментов, – итоги всем ясны. И таких примеров можно привести очень много. Как говорил великий философ Сократ «Все профессии от людей и только три от Бога: учитель, судья и врач». Вы ежедневно защищаете самую главную ценность нашего государства – жизнь граждан. Призываю вас быть всегда добропорядочными, честными и милосердными», - отметил Бауыржан Балгабеков.

    Каждый приглашенный спикер поделился интересной историей с акцентом на нравственность, мораль и взаимопонимание, которым отводится отдельная роль во врачебной деятельности.

    В свою очередь, студенты активно задавали вопросы, делились мнениями и предложениями.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область Коррупция Здравоохранение
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