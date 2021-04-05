Коррупция считается большим грехом – Верховный муфтий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Коррупция является большим грехом, поскольку препятствует развитию государства. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 42-м аяте суры Корана сказано: «Они – послушники лжи, нечестивцы. Пророк Мухаммед, если они придут к тебе, суди их или отвернись от них. Если отвернешься от них, то не нанесешь себе никакого вреда. Всемилостивый Аллах любит законопослушных». Эта сура была истолкована последователями, как нечистоплотность, приобретение чужого имущества», - сказал Наурызбай кажы Таганулы на брифинге в Антикоррупционной службе.

По его словам, пользоваться своим служебным положением, посягать на чужое имущество, добывать пропитание нечестным путем – это большой грех.

«Коррупция наносит ущерб не только одному человеку, но и населению в целом. Ведь коррупция мешает развитию государства, страны. По этой причине это считается большим грехом. Даже в сурах Всевышний Аллах предупреждает, что мирские блага не должны добываться нечестным путем. Сейчас многие думают, что все их прегрешения забудутся. Но не стоит забывать, что за плечами каждого человека стоят два Ангела, они записывают все поступки. Надо жить, не прибегая к такому греху», - заключил он.

Напомним, священный месяц Рамазан начнется 13 апреля.



