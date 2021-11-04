Коррупция: несуществующий скот субсидировали в сфере АПК в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал о махинациях в сфере субсидирования сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующая схема – это махинации по обороту поголовья животных. Субсидируется несуществующий скот. Просубсидированные бычки сразу же без целевого использования перепродаются, отправляются на убой или вовсе вывозятся за границу. Приобретение одного и того же скота проходит через двойное, даже тройное субсидирование. Такие факты выявлены в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, ЗКО и СКО», - сказал Марат Ахметжанов на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе с участием Главы государства.

Также в базах данных искажается и изменяется количество, возраст, пол и номер животных.

«В Туркестанской области только в одном из хозяйств установлено 400 фактов корректировки возраста взрослых коров на телят. Это делается для искусственного увеличения приплода, чтобы в конечном итоге получить субсидии. В Жамбылской области в октябре т.г. осуждена руководитель Отдела животноводства Искакова, которая организовала для своего аффилированного крестьянского хозяйства получение многомиллионных субсидий на скот, который фактически не приобретался», - привел примеры спикер.

По его словам, в центральном аппарате МСХ пресечена деятельность преступной группы из числа должностных лиц Комитета ветеринарного контроля и его областных подразделений.

«Они организовали схему получения регулярных взяток от предпринимателей за незаконный вывоз КРС в Узбекистан. По карточке только одного специалиста инспекции Туркестанской области прошло более 47 млн тенге. Взят под стражу начальник отдела этой же инспекции, который собирал эти взятки для своего руководства. Таким образом, была организована налаженная коррупционная вертикаль. Кроме того, на днях за бездействие зарегистрировано дело на руководство данного Комитета», - заключил М. Ахметжанов.