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    Коррупция: какие высшие чины задержаны в этом году в Казахстане

    9 Июля 2021, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие высшие чины были задержаны в 2021 году, рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «За шесть месяцев привлечено к уголовной ответственности 658 лиц, из которых 61 руководитель республиканского и областного уровня, в том числе вице-министр и трое судей. Изобличено 7 региональных акимов и их заместители», - сказал Марат Ахметжанов на коллегии ведомства по итогам полугодия.

    Было отмечено, что в рамках усиления ответственности руководителей за коррупцию подчиненных наказано 33 должностных лица, из них трое уволены.

    «В бюджет возмещено 15 миллиардов тенге, было пресечено 60 случаев незаконного вмешательства в дела бизнеса и 45 фактов покровительства субъектам теневой экономики. Выявлен 61 факт системной коррупции», - сообщил Марат Ахметжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Общество
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