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    Коррупция глубоко проникла во все сферы нашего общества – Айгуль Соловьева

    2 Февраля 2022, 12:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Недовольство граждан связано с тем, что коррупция глубоко проникла во все сферы нашего общества. Такое мнение выразила общественный деятель Айгуль Соловьева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу сделать акцент на том, что это очень важное мероприятие. Поскольку, вы знаете, что январские события и все недовольство граждан связано с тем, что коррупция глубоко проникла во все сферы нашего общества. Если смотреть на опыт прошлого руководства Агентства по противодействию коррупции, то видно, что оно впервые наладило все инструменты взаимодействия со странами ОЭСР, перенимали опыт и интегрировались с мировым сообществом, чтобы понять, какие механизмы и инструменты существуют и не допустить факторов коррупции. За последние несколько лет был сделан огромный скачок», - считает общественный деятель.

    Айгуль Соловьева также высказалась о взаимодействии Агентства по противодействию коррупции с общественностью.

    «Антикоррупционная служба не могла начать какое-либо расследование, если нет одобрения по финансовому контролю, поэтому у них руки были связаны. Как я услышала, нынешний председатель Марат Ахметжанов попросил, чтобы им позволили проводить финансовый контроль. При Агентстве функционировала специальная мониторинговая группа, которая проводила проверки в отношении какого-либо субъекта, объекта. Раньше, эти группы относились к акимату. А сейчас отдали в общее поле. Мониторинговая группа постоянно взаимодействовала с ОЭСРовской сетью, отслеживала, анализировала, какого прогресса достигли, как работаем с теми или иными законопроектами. Также новый председатель сказал, что, если судебная система будет в таком же формате, то какие бы расследования мы не вели, в конечном счете, если суд коррумпированный, сложно принимать какие-либо решения», - добавила Айгуль Соловьева.

    Напомним, вчера Глава государства провел совещание по вопросам противодействия коррупции.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Общество Борьба с коррупцией Совещание по вопросам противодействия коррупции
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