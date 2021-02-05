Коррупционные риски выявили в работе департамента по делам обороны СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области провела внешний анализ коррупционных рисков в деятельности департамента по делам обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, в ходе анализа выяснилось, что в правилах прохождения воинской службы в Вооруженных силах РК отсутствуют основания для увольнения с воинской службы по отрицательным мотивам, предусмотренные Законом «О противодействии коррупции». То есть, военнослужащий, совершивший административное коррупционное правонарушение, не может быть уволен со службы по отрицательным мотивам в связи с отсутствием в Законе «О воинской службе и статусе военнослужащих» данного основания для увольнения.

«Что касается сроков предоставления отсрочки от призыва на воинскую службу, то на законодательном уровне регламентирован только срок предоставления отсрочки по состоянию здоровья и иным основаниям, по семейным обстоятельствам срок предоставления не оговорен. Это обстоятельство имеет предпосылки для проявления субъективного подхода при принятии решения со стороны членов призывных комиссий и установления срока по своему усмотрению. Присутствует возможность сокрытия сведений о призывнике, утратившим основания для отсрочки», - отметил первый заместитель руководитель департамента Нурлан Жахин.

Во время проведения анализа выяснилось, что Военная прокуратура Петропавловского гарнизона в октябре 2019 года установила факты непостановки военнообязанных на воинский учет, несообщение юридическими лицами о принятых на работу гражданах, обязанных состоять на воинском учете по месту жительства, и о несвоевременном предоставлении местным исполнительным органам форм отчетности. В Антикоррупционной службе полагают, что систему предоставления отчетности необходимо цифровизировать.

Всего по итогам анализа выработали 14 рекомендаций, направленных на устранение коррупционных проявлений.