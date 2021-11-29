Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Коррупционные риски в субсидировании сельского хозяйства проанализировали в Казахстане

    29 Ноября 2021, 18:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по противодействию коррупции прошло заседание Совета по рассмотрению результатов комплексного анализа коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    В Агентстве по противодействию коррупции прошло заседание Совета по рассмотрению результатов комплексного анализа коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства, проведенного по поручению Главы государства.

    В мероприятии приняли участие министры финансов, национальной экономики, цифрового развития и аэрокосмической промышленности, заместители Генерального Прокурора, Председателя Агентства финансового мониторинга, а также исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства и руководители профильных департаментов МСХ.

    Кроме того, на совещание были приглашены представители консультативно-совещательных органов Агентства и общественности.

    Открывая совещание, рредседатель Агентства М. Ахметжанов выразил обеспокоенность принимаемыми профильным министерством мерами по исполнению поручения Главы государства:

    «Нельзя допустить того, чтобы все делалось ради «галочки» и отчета о выполнении поручения. При этом общественность и фермеров надо привлекать не ради формальностей. Их нужно реально вовлекать в эту работу, они должны сами предлагать и, возможно, даже «писать» Правила, если есть дельные предложения», - отметил М. Ахметжанов.

    Особое внимание председатель Агентства акцентировал на необходимости совместной проработке выработанных рекомендаций по итогам анализа с привлечением заинтересованных сторон, где в ходе обсуждения будут выработаны оптимальные решения по исправлению ситуации.

    «Агентство никоим образом не вмешивается в агрополитику. Мы не специалисты. Мы не фермеры. Для нас важно только одно – чтобы бюджетные деньги не воровались и не было там коррупции. Главное, чтобы субсидии получали те, кто их действительно заслуживает, развивает производство, создает рабочие места, удешевляет продукцию для населения и поднимает экономику страны» - подчеркнул глава антикоррупционного ведомства.

    В свою очередь, руководитель Службы досудебного расследования Агентства А. Жумағали обозначил ключевые коррупционные риски, выявленные в ходе анализа, и озвучил актуальные результаты расследований. Так на сегодня в производстве находится 54 дела, 22 человека признаны подозреваемыми, деяния 16 лиц квалифицированы. Из них 14 находятся под стражей, двое под домашним арестом. Среди привлекаемых к уголовной ответственности - 11 должностных лиц, в том числе два работника НАНОЦ. Осуждены два человека. Предварительный ущерб по этим делам составляет более 2,6 млрд тенге.

    Во избежание хищений в отрасли, министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Б. Мусин предложил решения, которые позволят обеспечить простоту, прозрачность и достоверность процесса субсидирования.

    Ряд конкретных предложений поступили и от представителей других государственных органов, которые взяты в проработку рабочей группой, созданной при МСХ.

    Вице-министр сельского хозяйства А. Сапаров в своем докладе поблагодарил Агентство за проделанную работу, а также заверил участников совещания, что профильное ведомство примет все необходимые меры по устранению выявленных коррупционных рисков.

    Автор:

    Коррупция Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Глава Минсельхоза ответил на вопрос о создании аграрного банка
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка