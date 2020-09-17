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    Коррупционные риски снижены с 50% до 2% в Туркестанской области

    17 Сентября 2020, 17:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области коррупционные риски снижены с 50% до 2%. Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов в ходе брифинга на площадке «AntikorLive» в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Туркестанской области внедрена система «Smart Nation». С помощью этой системы можно регулировать прием на работу педагогов в учебные заведения общего среднего образования, а также исключить человеческий фактор из процесса конкурсного назначения директоров школ. В системе размещаются объявления о наличии вакансий технических сотрудников в организациях образования, и автоматически происходит прием. В системе размещены объявления о наличии вакансий для 8 456 педагогов и технических сотрудников. В результате принято на работу 2 243 человека. Из них 1 479 педагогов, 764 технических сотрудника», – сказал С.Калкаманов.

    По его словам, в Туркестанской области сложилось представление, что для устройства на работу в школу нужно дать взятку и, хотя проблема не устранена, дело близится к ее решению.

    «Мы прервали связь между директорами и гражданами, поступающими на работу. Для сдачи документов сейчас можно не заходить ни к кому в кабинет. Еще одно достоинство системы «Smart Nation» – она регулирует прием детей в детские сады. В настоящее время через эту систему 82 136 детей встали в очередь, и выдано 71 623 направления в электронном виде. В этом году автоматизирован и прием детей в школы-интернаты для одаренных детей, 54 751 школьник принят через указанный портал. Портал «Smart Nation» интегрирован с порталом «Enbek.kz», в результате коррупционные риски снизились с 50% до 2%», – сообщил заместитель акима области.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Туркестанская область Коррупция Цифровой Казахстан
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