Коррупционные риски при изъятии земель под госнужды назвали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области считают, что изъятие земель под госнужды сопровождается коррупционными рисками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления превенции и добропорядочности Дамир Хабибулин на брифинге заявил, что департамент отслеживает распределение благоустроенных квартир и возмещение компенсации.

«Недопустимо, чтобы со стороны должностных лиц акимата ставились ультиматумы гражданам или они вводились бы в заблуждение о порядке процедуры изъятия. Коллегиальное рассмотрение каждого случая рабочей группой исключает единоличное принятие решения должностным лицом акимата, отвечающим за вопросы компенсации и предоставления квартир», - сказал Д. Хабибулин.

Не менее серьезные риски Антикоррупционная служба видит при оценке имущества. Осуществляет ее независимая компания. В этом году оценку в Петропавловске проводили три организации. Вот только договор с ними заключили неконкурентным способом из одного источника.

«В случае оплаты услуги оценщика акиматом может прослеживаться некая ангажированность этих структур. На что просим обратить внимание владельцев имущества, чтобы защищать свои права надлежащим образом. Встречаются случаи аномально завышенных сумм оценки недвижимого имущества, что может свидетельствовать о вероятном сговоре между оценщиком и собственником. Подчеркну, что для подтверждения объективности оценки местные исполнительные органы при необходимости могут провести дополнительную оценку», - сказал Д.Хабибулин.

Напомним, в Петропавловске на протяжении нескольких лет сносят ветхое и аварийное жилье в частном секторе и на его месте возводят многоэтажки и соцобъекты. Начиная с 2016-го года, в городе под госнужды изъяли более 900 земельных участков.