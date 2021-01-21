Коррупционные риски обнаружили в деятельности внутреннего госаудита СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области выявила девять коррупционных рисков в деятельности внутреннего государственного аудита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, первый риск заключается в имеющейся возможности лоббировать интересы третьих лиц при осуществлении аудита или камерального контроля. В качестве примера привели неправомерный доступ потенциального поставщика к участию в государственных закупках. В частности, по результатам государственных закупок к строительству двух объектов допустили застройщиков, которые сами являлись разработчиками ПСД.

Следующий коррупционный риск - увод от административной ответственности при выявлении нарушений. Такой прецедент уже был: руководителя одной из организаций области не привлекли к ответственности за нарушения по 60 договорам госзакупок и своевременно не обратились в суд о признании поставщика недобросовестным.

В числе коррупционных рисков и наличие дискреционных полномочий, позволяющих должностному лицу принимать решение на своё усмотрение. Возможность должностных лиц органов аудита по собственному усмотрению добавлять или исключать отдельные объекты аудита из перечня, устанавливать сроки и продлевать аудиторское мероприятие, изменять программу и отдельные вопросы аудита является ключевой предпосылкой для коррупционных проявлений.

«Следующим проблемным вопросом взаимодействия государственных органов является, что при поступлении обоснованной информации из правоохранительных органов о возможных финансовых нарушениях не является основанием для проведения внепланового аудита. На центральном уровне подготовлен пакет рекомендаций, содержащий 47 предложений по устранению предпосылок коррупционных проявлений, как путем внесения изменений в законодательство, так путем усовершенствования системы государственных закупок при камеральном контроле», - отметили в пресс-службе.

Внешний анализ коррупционных рисков в сфере внутреннего государственного аудита инициирован на республиканском уровне из-за ряда задержаний сотрудников территориальных департаментов Шымкента и Алматинской области по подозрению в получении вознаграждений.