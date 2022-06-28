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    Корреспондента МИА «Казинформ» наградили почетной грамотой ко Дню журналистики

    28 Июня 2022, 19:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в рамках национальной премии «Тұмар» сотрудников Телерадиокомплекса Президента наградили почетной грамотой и нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Перед началом торжественной церемонии награждения победителей национальной премии министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров поздравил сотрудников СМИ с профессиональным праздником. «У нас отмечаются позитивные тенденции. Наша медиасфера очень успешно развивается. Это показатель того, что сегодня медиасфера Казахстана работает не только на внутреннее медиаполе, но и на внешнее. Наши сериалы продаются во многих странах. Нашими инновационными продукциями интересуются соседние государства. На наши новости ссылаются зарубежные СМИ. Например, в одной соседней стране три наших информационных агентства входят в ТОП цитируемых ресурсов. На этом нельзя останавливаться. Перспективы для роста есть. Потенциал нашей медиасферы достаточно высокий», - сказал министр информации.

    Почетную грамоту за вклад в развитие сферы СМИ и безупречную службу корреспонденту МИА «Казинформ» вручил министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров.

    «В этот для нас, представителей СМИ, особенный день хочу выразить признательность нашему международному информационному агентству «Казинформ». Действительно, ведь журналистика – это не профессия, а призвание. Очень рада быть частью команды «Казинформ» и данная награда, непременно, является всеобщей заслугой. Ведь работа информационного агентства и в целом в сфере журналистики заключается только в сплоченной командной работе. Будем дальше трудиться на благо страны и общества. Благодарю руководство Телерадиокомплекса Президента и нашего родного агентства», - сказала корреспондент МИА «Казинформ» Акбота Кузекбай.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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