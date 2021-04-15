Корреспондент МИА «Казинформ» подарила музею Байконура свою новую книгу

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В праздничные дни 60-летия первого полета человека в космос знаменитый музей истории космонавтики на №2 площадке космодрома Байконур посетили сотни гостей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Музей, который в прошлом году отметил свое 55-летие, содержит тысячи уникальных экспонатов истории мировой, советской, российской казахстанской космонавтики.

Специальный корреспондент МИА «Казинформ» на космическом комплексе «Байконур» Сара Нургалиева в составе делегации Казкосмоса вручила директору музея Айгерим Зайцевой свою новую книгу «Открытый космос Талгата Мусабаева».

«Это не первый экспонат, переданный нашим байконурским журналистом музею. В свое время Сара Кабиевна помогла с архивными фотографиями казахстанских космонавтов, от имени казахстанской администрации города Ленинска, где она работала пресс-секретарем, музею был вручен первый флаг Казахстана, поднятый над Байконуром в 1992 году и позже побывавший в космосе. В 2010 году свое место в экспозиции «Казахстан-космос» заняла ее авторская книга «Знак равенства» по истории казахстанского космоса», - рассказала А. Зайцева.

Новая книга была издана по заказу Министерства культуры и спорта РК в честь 30-летия независимости РК и 60-летия первого полета человека тиражом в три тысячи экземпляров. Поскольку это был государственный заказ, весь тираж после выпуска сразу был распределен между библиотеками страны.

«Эта книга - летопись казахстанского космоса сквозь призму истории жизни первого космонавта суверенного Казахстана, первого председателя Казкосмоса, ныне сенатора Парламента РК Талгата Мусабаева. В документальной повести рассказывается о подготовке к полетам на Байконуре всех трех казахстанских космонавтов – Токтара Аубакирова, Талгата Мусабаева и Айдына Аимбетова, о Байконуре, роли Первого Президента Казахстана Н. А. Назарбаева в создании космической отрасли Казахстана», - отметила С. Нургалиева, пожелав благополучия и развития городу и космодрому, где она жила и работала более тридцати лет.

Директор музея истории космонавтики поблагодарила автора книги за подарок и заверила, что новый экспонат займет свое достойное место в главном хранилище истории Байконура.