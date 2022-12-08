Корреспондент МИА «Казинформ» награждена международной премией Nevsky Award

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Корреспондента МИА «Казинформ» Арайлым Мурат наградили международной премией для СМИ Nevsky Award, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественная церемония награждения победителей второй ежегодной международной премии для СМИ Nevsky Award состоялась в Алматы.

Корреспондент агентства Арайлым Мурат заняла второе место в номинации «Лучший материал о внешней политике и межрегиональном диалоге».

На конкурс поступило более 70 заявок от журналистов.

Победители премии получают памятную статуэтку (голубь) из драгоценных материалов и нагрудный знак. Также среди призов - имиджевая кампания по продвижению победителей конкурса с целью повышения их узнаваемости, подтверждения профессионализма и укрепления престижа в медийных кругах.

Цель премии - поощрение СМИ за профессиональное раскрытие указанных тем, привлечение внимания общественности через средства массовой информации к актуальным вопросам, связанным со всесторонним освещением вопросов внешней политики, межрегионального согласия, культурных и духовных ценностей, взаимоотношений в многокультурной и многонациональной среде Казахстана и за его пределами.

Почетными гостями торжественной церемонии стали президент Академии журналистики РК Сагымбай Казыбаев, академик Академии журналистики РК, член литературного фонда Олжаса Сулейменова Валерий Жандаулетов, кинорежиссер Адильхан Ержанов и другие известные личности.

Председатель жюри Сагымбай Козыбаев, основатель и президент Академии журналистики Казахстана, в приветственной речи сказал, что мы живем в многонациональном Казахстане и должны работать в одном направлении.

«Нужно поддерживать основы добрососедства, просвещать общество, пропагандировать исторические ценности, общечеловеческие ценности, такие как международные отношения и международное согласие, вопросы гуманизма, дипломатии и мирного сосуществования. Это и есть основные задачи нашей премии. Я рад, что такая Премия появилась в прошлом году и Академия журналистики Казахстана участвует в ее работе», - отметил Сагымбай Козыбаев.

Руководитель новостного агентства АПН Маргарита Григорьева пояснила, что премия создана, чтобы поддерживать и коммуницировать через средства массовой информации в мировое сообщество такие общечеловеческие понятия, как страновое добрососедство, межрегиональное и межконфессиональное согласие, любовь к ближнему и добрые дела. И соответственно – поощрять журналистов за интересное, профессиональное раскрытие этих тем и привлечение внимания к ним граждан всех стран.

Так, в номинации «Лучший материал о внешней политике и межрегиональном диалоге» были награждены Олег Белов, журналист газеты «Аргументы и факты Казахстан», также фрилансер портала Mezgil.kz Газиза Узак.

В номинации «Лучший материал о межконфессиональном согласии и мультикультурных отношениях» бронзовым, серебряным и золотым призерами стали Елена Коэмец, портал Caravan.kz, Валентина Корнева, журналистка Республиканской немецкой газеты «Deutschе Allgemeine Zeitung» (DAZ), Торгын Нурсеитова, журналистка информационного портала Zakon.kz.

Три победителя номинации «Лучший материал о благотворительности, социальной ответственности бизнеса»: Наталья Фомина, журналистка газеты и портала «Индустриальная Караганда», Майя Шуакбаева, журналистка Павлодарской газеты «Городская неделя», Рахила Тлеуова, журналистка портала Baq.kz.

Специальный приз конкурса - за лучший журналистский материал о морали, духовности и общечеловеческих ценностях. Победителем стала обозреватель газеты «Казахстанская Правда» Лаура Тусупбекова. Награду победительнице вручил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Главное фото: instagram.com/newskyaward.kz

