Корреспондент Казинформа стал лауреатом премии для журналистов «Парламент сөзі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе подвели итоги специальной премии для журналистов «Парламент сөзі» и назвали имена победителей. Среди лауреатов - корреспондент Казинформа Серик Сабеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Решением Комиссии по присуждению премии, в состав которой вошли депутаты Мажилиса, видные общественные деятели, представители партий, в этом году победители определены по семи номинациям.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин передал слова поздравления победителям премии «Парламент сөзі», а также всем представителям средств массовой информации, поздравив их с профессиональным праздником.

При этом Нурлан Нигматулин отметил активное участие средств массовой информации в законотворческом процессе в целом, подчеркнув плодотворную совместную работу журналистов и депутатского корпуса.

Лауреатами номинации «За вклад в развитие парламентской журналистики» стали генеральный директор «Qazaqstan dauiri» Сауле Мешитбаева и главный редактор газеты «Караван» Игорь Шахнович.

В номинации «За лучший телевизионный сюжет» лауреатами признаны корреспонденты телеканалов «Хабар» Индира Жилкайдарова и «Первый канал «Евразия» Светлана Пенькова.

Лауреатами номинации «За лучшую печатную публикацию» стали Тимур Хусайнов («Егемен Қазақстан») и коллектив газеты «Литер».

В номинации «За лучший интернет- и радиоматериал» лауретами признаны информационный портал «Abai.kz» и Серик Сабеков («Kazinform»).

Премию «Парламент сөзі» в номинации «Специальный репортаж» получили «Қазақ радиолары» и корреспондент телеканала «Хабар 24» Марк Брюшко.

А лауреатами в номинации «За лучший видео- и фотоматериал стали фотограф «Nur Media» Советбек Магзумов и главный оператор телеканала «Хабар» Едиль Ермекбаев.

По инициативе Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина, в этом году специальная номинация «Парламент сөзі» арнайы сыйлығы» присуждена известному казахстанскому журналисту Бейсену Куранбеку, безвременно ушедшему из жизни.

По мнению спикера Мажилиса, огромный вклад Бейсена Куранбека в развитие отечественной телевизионной журналистики, а также его высокие профессиональные качества заслуживают самого широкого признания.

Подведение итогов премии, которая ежегодно проводится с 2016 года, в связи с пандемией коронавируса в этом году претерпело ряд изменений. Церемонию награждения эксклюзивными статуэтками с символикой Мажилиса, а также дипломами лауреатов планируется провести в осеннюю парламентскую сессию.