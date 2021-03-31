Корректировка предельных тарифов на электроэнергию более чем обоснована - Владимир Мележик

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылская ГРЭС располагает значительными резервами мощности для стабильного обеспечения юга страны электроэнергией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АО «Жамбылская ГРЭС имени Т.И. Батурова» введена в эксплуатацию в 1964 году, имеет частную форму собственности и работает на газе (резервное топливо мазут). Станция может осуществлять электроснабжение не только юга Казахстана, но и за пределами региона по сетям напряжением 110, 220, 500 кВ.

Основным видом деятельности Жамбылской ГРЭС является производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой энергии. В числе стратегических целей - обеспечение стабильного электроснабжения потребителей южного Казахстана, а также покрытие дефицита электроэнергии, возникающего в южных регионах в осенне-зимний период.

Впервые после долгого перерыва Жамбылская ГРЭС имени Т.И. Батурова заработала бесперебойно в феврале 2016 года. До этого ГРЭС работала несколько месяцев в году, являясь при этом дотационным предприятием. Однако, даже с учетом субсидий, цены на жамбылскую электроэнергию не снижались, а возрастали с каждым годом.

Только в 2015 году Жамбылская ГРЭС выработала электроэнергию на 14% больше предыдущего года (2 872,8 млн кВтч), работая в 2-3-блочном режиме. В 2017 году на станции было установлено шесть энергоблоков суммарной мощностью 1 230 МВт (располагаемая мощность станции составляет 1092 МВт).

Своим мнением о необходимости повышения тарифов на электроэнергию, о сегодняшнем дне ГРЭС и перспективах развития с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился советник генерального директора АО «Жамбылская ГРЭС» Владимир Мележик.

- Владимир Иванович, что Вы думаете по поводу предстоящего повышения тарифов, насколько это обосновано?

- Повышение, корректировка предельных тарифов на электроэнергию - это более чем обосновано. Потому что с введением рынка мощностей в 2019 году тарифы были снижены и уже не обеспечивали все статьи затрат на выработку электроэнергии. Грубо говоря, себестоимость по факту была 10 тенге, а тариф был 9 тенге. Естественно, что средства от услуги рынка мощностей мы направляли на покрытие тарифной сметы, на ремонт, зарплату. Хотя эти средства должны были бы направляться на модернизацию и обновление оборудования. Поэтому тариф поднимать необходимо. Однозначно.

Тариф индексировался с 2009 по 2015 год ежегодно. А потом в 2015 году всё это остановилось, прекратились корректировки, и всё это начало сказываться на зарплате, на эффективности. Сегодня вице-министр энергетики РК Кайрат Рахимов отметил, что в связи с этим даже аварийность повысилась в сравнении с прошлыми годами. Сказал, что корректировка тарифов позволит качественно модернизировать работу станций, полностью провести ремонт. И, в целом, подготовиться к успешному прохождению предстоящего осенне-зимнего периода 2021 - 2022 годов. Немаловажный фактор - снижение аварийных ситуаций. Поэтому необходимость в повышении тарифов, конечно же, присутствует.

- Будет ли повышаться зарплата сотрудников?

- Центральный профсоюз выступал с предложением повысить заработную плату работникам энергетической отрасли. Сложилось так, что для людей уже не было перспективы в этой отрасли. Ведь должна же быть достойная зарплата. Поэтому специалисты убегают в нефтегазовую систему за зарплатой повыше, чем здесь.

А корректировка тарифов на электроэнергию, как заметил вице-министр энергетики РК Кайрат Рахимов, позволит сохранить около 23 тысяч рабочих мест производственного персонала 45 энергопроизводящих организаций. Ведь от всех них зависит бесперебойная работа и обеспечение страны и потребителей Казахстана электроэнергией.

- Насколько, по Вашему мнению, своевременно повышение тарифов?

- Думаю, что не очень хороший фактор, что долгое время всё это оставалось замороженным. Я имею в виду прекращение индексации тарифов. Если бы ежегодно потихоньку продолжались корректировки тарифов, то это было бы сейчас незаметно.

Понимаю, что конечный потребитель какое-то увеличение получит, однозначно. Но это надо сейчас просто пережить. Надо создавать рабочие места, надо поднимать энергетику. Ведь без энергетики мы, извините, никуда не двинемся. Если рабочих мощностей не будет, если мы оборудование не обновим – о каких мощностях, о каком поднятии экономики может идти речь?

Энергетика – основополагающая отрасль, от нее прямая зависимость экономики. Никакая отрасль без энергетики не обходится. Поэтому я полностью поддерживаю уполномоченный орган в этом вопросе.

Все задачи, которые теперь будут появляться, конечно, надо решать. Но ведь сдерживание до хорошего не доведет. Мы пытаемся снизить тарифы на коммунальные услуги, но ведь не так надо вопросы решать – где-то дотациями, где-то другими инструментами. Основополагающие затраты для нашей отрасли – это топливо, где-то уголь, где-то газ, а также здесь транспорт. В последние годы всё повышалось.

- Расскажите, пожалуйста, как работает сегодня Жамбылская электростанция?

- На сегодняшний день Жамбылская ГРЭС работает в двухблочном режиме, со средней нагрузкой 270 мегаватт. Обеспечивает потребителей, в основном, южной зоны – в первую очередь Жамбылская область, Кызылорда, Шымкент. Сегодня мы видим, что в Единой энергетической системе Казахстана, кроме нашей станции, на юге страны нет резерва мощности. Все станции Казахстана работают под полную загрузку. Когда-то предполагалось, что со строительством линии Север – Юг необходимость в Жамбылской ГРЭС отпадет. Но этого не случилось. По факту получается даже наоборот. Где-то выбывают мощности по республике – мы моментально можем эту нагрузку на себя взять. Как регулирующая станция в Единой системе мы здесь участвуем напрямую, и больше никто это сделать не может, кроме нас. У нас резервы большие.

- Почему так сложилось, что стоимость «северной» электроэнергии для потребителей южной зоны дешевле, чем своя, выработанная Жамбылской ГРЭС?

- Да, действительно, так сложилось, у них тариф дешевле. Но ведь там угольные станции, особенно Экибастузские ГРЭС-1, ГРЭС-2. Плюс там где-то транспорт дешевле. Но на юге не хватает той электроэнергии, ведь у них тоже есть квотирование, есть ограничения, они не могут полностью ту электроэнергию дать на юг. Особенно в зимний отопительный период. В зимний период потребность в нашей станции возникает остро. Так было буквально в прошлом году, в декабре. Создался огромный дефицит в энергосистеме, и мы были вынуждены работать в трехблочном режиме. А так, в свободном режиме, мы работаем в одно-, двухблочном.

У нас есть хорошие перспективы развития. На станции установлено шесть энергоблоков. Оперативный персонал на сегодняшний день у нас имеется для эксплуатации трех блоков, потому что пока большей потребности в нашей станции не было. И мы не можем же держать персонал на шесть блоков и платить зарплату. В наше время это немыслимо, сегодня все мы деньги считаем. Полная загрузка около 600 мегаватт. В летний период, конечно, происходит снижение нагрузки у потребителей, напряжение падает.

Но сегодня мы - единственная станция в Единой энергетической системе Казахстана, которая в сложный период может обеспечить электроэнергией и другие регионы страны.

- Спасибо за беседу!



