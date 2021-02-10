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    Корпоративная социальная ответственность должна быть заложена в миссии любого бизнеса – Ксения Верба

    10 Февраля 2021, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У каждого бизнеса есть возможность выступать в сообществе вместе с местными жителями. Это должно быть заложено в качестве первоочередной цели каждой организации. Такое мнение выразила президент по миссии и предназначению АО «Aitas KZ» Ксения Верба в ходе выступления на «Марафоне добрых дел» в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это отличная возможность сегодня нам, как участникам бизнеса рассказать о тех мероприятиях, которые проводились. Для начала я хотела бы рассказать о нашей деятельности. Наша компания – вертикальный холдинг, который состоит из 12 компаний. У нас есть растениеводческие компании и компании, которые занимаются переработкой мяса», - сказала Ксения Верба.

    По ее словам, по теме корпоративной социальной ответственности проговаривается и создается много мероприятий.

    «В холдинге мы бы хотели избежать данного термина, потому что мы считаем, что для каждого из нас это должно быть заложено в предназначении и миссии любого бизнеса. У нас это заложено именно, как служение народу Казахстана. А наша миссия – устойчивое развитие страны через развитие сельских территорий. Как вы знаете, городам у нас все помогают. Мы бы хотели развивать и возвращать народ обратно в сельские территории. Для этого на территориях развития нашего бизнеса в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях создали фонды устойчивого развития территории бизнеса», - отметила спикер.

    Данный фонд на местах объединяет сообщества, власть, государственные органы и жителей. На каждый из фондов, по ее словам, выделяются 100 млн тенге.

    «В прошлом году выделили около 300 млн тенге, чтобы работать в фондах. Мы занимались разработкой проекта «Сельская школа» совместно с Назарбаев интеллектуальной школой, профинансировали больше 150 млн тенге, чтобы оснащать кабинеты, чтобы у всех сельских жителей была возможность обучать своих детей», - сказала Ксения Верба.

    Напомним, сегодня в столице стартовал «Марафон добрых дел» с участием доноров и меценатов. На сегодняшнем мероприятии присутствуют министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, доноры, меценаты, волонтеры.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Благотворительность Сельское хозяйство Общество
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