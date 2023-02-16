Корпешки, одеяла и средства гигиены – карагандинцы собрали гуманитарную помощь для Турции

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области собрали тонны благотворительной помощи для отправки в зону бедствия. Откликнулись люди разного достатка – предприниматели и пенсионеры. Акции в помощь пострадавшим проводили многодетные матери, студенты и сотрудники ДУИС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предприниматели оказывают гуманитарную помощь в виде денег и необходимых товаров. Это крупные компании, средний и малый бизнес. У некоторых из них имеются бизнес-партнёры в Турции», – сказали в Палате предпринимателей Карагандинской области.

К примеру, швейный цех из Осакаровки предоставил свою продукцию.

Центр многодетных семей «Шаңырақ» на пожертвованные деньги приобрел больше ста одеял.

Жительница Актогайского района - многодетная мать Дамет Дуанбекова - сшила корпешки. В партию благотворительной помощи также вошли подушки, детские пледы, памперсы и другие предметы первой необходимости.

Личные составы учреждения №33 ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям тоже не остались в стороне и оказали благотворительную помощь гражданам Турции. На денежные средства, собранные сотрудниками колонии, были закуплены средства гигиены, подгузники.

«Мы всегда стараемся помочь людям в таких ситуациях, не остаемся в стороне. Неоднократно помогали детям из нуждающихся семей собраться в школу, оказывали помощь приюту животных. Когда кто-то нуждается в помощи, мы не можем сидеть сложа руки», - сообщил заместитель начальника учреждения Айдос Метжанов.

Все собранные вещи упаковали в коробки и доставили в посольство Турции в Казахстане.

Благотворительную ярмарку провели в Карагандинском университете имени Е. А. Букетова. На весь день холл главного корпуса превратился в торговый зал. Студенты продавали выпечку, напитки, книги и украшения.

Участники экопроекта предлагали изделия из переработанного пластика и шоперы. Можно было воспользоваться услугами мастериц мехенди. Удалось собрать два миллиона тенге. Выручку полностью передали в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Пункт сбора гуманитарной помощи был открыт при Молодежном ресурсном центре области. Ежедневно здесь дежурят волонтеры. Они принимают вещи, сортируют и упаковывают. Люди в основном приносят одежду и постельные принадлежности.

«Радует, что на призыв о помощи активно откликнулись простые люди. Вместе со взрослыми приходят их дети и внуки. Например, пожилая пара принесла несколько новых одеял и детскую обувь. По сообщениям в социальных сетях мы тоже видим, что вещей уже достаточно. Но люди неравнодушные, от чистого сердца хотят помочь пострадавшим. Никому не отказываем. Пытаемся переориентировать, сделали обращение, что сейчас необходимы только средства гигиены и детские подгузники», – говорят во фронт-офисе.

Аналогичные пункты сбора действуют во всех городах и районах области. Гуманитарную помощь соберут воедино и фурами доставят в Астану для дальнейшей отправки в Турцию.





Фото: ДУИС Карагандинской области, КарУ им Е.А. Букетова, Центр поддержки многодетных семей «Шанырак», Палата предпринимателей Карагандинской области, Молодежный ресурсный центр, Осакаровский районный акимат



