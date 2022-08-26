Корову весом около тонны показали министру сельского хозяйства в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошел республиканский слет животноводов, на который приехал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для гостей из 16 регионов страны у села Чапаево Кызылжарского района подготовили выставку сельскохозяйственной техники и оборудования, скота и продукции. Здесь организовали национальные спортивные игры, дегустацию продукции местных производителей.

Министр сельского хозяйства посмотрел выставку. Североказахстанские животноводы показали ангусов, казахских белоголовых, симментальскую породу коров, калмыцкую, голштинскую, аулиекольскую, герефордов.

Фаворитом выставки стала трехлетняя корова симментальской породы Аlma. Вес ее составляет 960 кг.





Помимо крупного рогатого скота, были чистопородные лошади и овцы. Одного из выставленных жеребцов продали на аукционе более чем за 2 млн тенге.

«Животноводство является одной из главных отраслей агропромышленного комплекса страны. На его долю приходится более 42% валовой продукции сельского хозяйства. Животноводство страны в целом характеризуется как относительно стабильно развивающаяся отрасль. Об этом свидетельствуют устойчивые темпы роста численности скота, птицы, повышение продуктивности животных и увеличение объемов производства животноводческой продукции. Страна себя обеспечивает говядиной, кониной, яйцом. Импортозависимость по мясу птицы снизилась с 51% до 35%. В ближайшие четыре года мы планируем полностью себя обеспечивать этой продукцией», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр сельского хозяйства добавил, что за последние пять лет объем субсидий на животноводство вырос более чем на 60% и составил 124,5 млрд тенге.

В регионе глава Минсельхоза посетил ряд молочных ферм и перерабатывающих предприятий.



