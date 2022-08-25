Коронавирусом заболели 725 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Их них по регионам:

в городе Нур-Султане – 137,

в городе Алматы – 35,

в городе Шымкенте – 10,

в Акмолинской области – 83,

в Актюбинской области – 27,

в Алматинской области – 4,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области – 28,

в ВКО – 24,

в Абайской области - 12,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 78,

в Карагандинской области – 93,

в Улытауской области - 10,

в Костанайской области – 61,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области – 24,

в Павлодарской области – 41,

в СКО – 34,

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 385 748 случаев.