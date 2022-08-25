Коронавирусом заболели 725 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Их них по регионам:
в городе Нур-Султане – 137,
в городе Алматы – 35,
в городе Шымкенте – 10,
в Акмолинской области – 83,
в Актюбинской области – 27,
в Алматинской области – 4,
в Жетысуской области - 3,
в Атырауской области – 28,
в ВКО – 24,
в Абайской области - 12,
в Жамбылской области – 8,
в ЗКО – 78,
в Карагандинской области – 93,
в Улытауской области - 10,
в Костанайской области – 61,
в Кызылординской области – 9,
в Мангистауской области – 24,
в Павлодарской области – 41,
в СКО – 34,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 385 748 случаев.