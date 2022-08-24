Коронавирусом заболели 668 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 146,

в городе Алматы – 39,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 76,

в Актюбинской области – 17,

в Алматинской области – 7,

в Жетысуской области - 17,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 21,

в Абайской области - 5,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 68,

в Карагандинской области – 69,

в Улытауской области - 13,

в Костанайской области – 54,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 27,

в Павлодарской области – 35,

в СКО – 41,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 385 023 случая.



