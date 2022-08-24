Коронавирусом заболели 668 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 146,
в городе Алматы – 39,
в городе Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 76,
в Актюбинской области – 17,
в Алматинской области – 7,
в Жетысуской области - 17,
в Атырауской области – 19,
в ВКО – 21,
в Абайской области - 5,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 68,
в Карагандинской области – 69,
в Улытауской области - 13,
в Костанайской области – 54,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области – 27,
в Павлодарской области – 35,
в СКО – 41,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 385 023 случая.