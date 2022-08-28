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    Коронавирусом заболели 547 человек в Казахстане

    28 Августа 2022 08:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 547 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султане – 83,

    в городе Алматы – 51,

    в городе Шымкенте – 1,

    в Абайской области - 10,

    в Акмолинской области – 69,

    в Актюбинской области – 15,

    в Алматинской области – 4,

    в Жетысуской области - 1,

    в Атырауской области – 19,

    в ВКО – 12,

    в Жамбылской области – 6,

    в ЗКО – 43,

    в Карагандинской области – 73,

    в Костанайской области – 59,

    в Кызылординской области – 3,

    в Мангистауской области – 22,

    в Павлодарской области – 33,

    в СКО – 36,

    в Туркестанской области – 2,

    в Улытауской области – 5.

    Всего в стране подтверждено 1 387 576 случаев.
    Здравоохранение Коронавирус в РК Здоровье
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