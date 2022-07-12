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    Коронавирусом заболели 482 человека в Казахстане

    12 Июля 2022, 09:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 123,

    в городе Алматы – 205,

    в городе Шымкенте – 28,

    в Акмолинской области – 1,

    в Актюбинской области – 3,

    в Алматинской области – 29,

    в Атырауской области – 15,

    в ВКО – 5,

    в Жамбылской области – 23,

    в ЗКО – 4,

    в Карагандинской области – 28,

    в Кызылординской области – 6,

    в Мангистауской области – 4,

    в Павлодарской области – 4,

    в Туркестанской области – 4.

    Всего в стране подтверждено 1 310 370 случаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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