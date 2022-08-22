Коронавирусом заболели 478 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 95,
в городе Алматы – 52,
в Акмолинской области – 59,
в Актюбинской области – 16,
в Алматинской области – 2,
в Жетысуской области - 3,
в Атырауской области – 19,
в ВКО – 3,
в Абайской области - 4,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 35,
в Карагандинской области – 83,
в Костанайской области – 45,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 21,
в Павлодарской области – 17,
в СКО – 13,
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтверждено 1 384 027 случаев.