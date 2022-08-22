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    Коронавирусом заболели 478 человек в Казахстане

    22 Августа 2022, 08:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султане – 95,

    в городе Алматы – 52,

    в Акмолинской области – 59,

    в Актюбинской области – 16,

    в Алматинской области – 2,

    в Жетысуской области - 3,

    в Атырауской области – 19,

    в ВКО – 3,

    в Абайской области - 4,

    в Жамбылской области – 3,

    в ЗКО – 35,

    в Карагандинской области – 83,

    в Костанайской области – 45,

    в Кызылординской области – 3,

    в Мангистауской области – 21,

    в Павлодарской области – 17,

    в СКО – 13,

    в Туркестанской области – 5.

    Всего в стране подтверждено 1 384 027 случаев.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Коронавирус в РК Здоровье
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