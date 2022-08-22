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Коронавирусом заболели 478 человек в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Августа 2022, 08:22
Коронавирусом заболели 478 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 95,

в городе Алматы – 52,

в Акмолинской области – 59,

в Актюбинской области – 16,

в Алматинской области – 2,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 3,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 35,

в Карагандинской области – 83,

в Костанайской области – 45,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 21,

в Павлодарской области – 17,

в СКО – 13,

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 384 027 случаев.


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