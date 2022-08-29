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    Коронавирусом заболели 445 человек в Казахстане

    29 Августа 2022 08:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султане – 77,

    в городе Алматы – 45,

    в городе Шымкенте – 0,

    в Абайской области - 11,

    в Акмолинской области – 67,

    в Актюбинской области – 16,

    в Алматинской области – 5,

    в Жетысуской области - 5,

    в Атырауской области – 10,

    в ВКО – 5,

    в Жамбылской области – 4,

    в ЗКО – 28,

    в Карагандинской области – 61,

    в Костанайской области – 48,

    в Кызылординской области – 3,

    в Мангистауской области – 9,

    в Павлодарской области – 27,

    в СКО – 23,

    в Туркестанской области – 1,

    в Улытауской области – 0.

    Всего в стране подтвержден 1 388 021 случай.
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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