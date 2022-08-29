Коронавирусом заболели 445 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 77,
в городе Алматы – 45,
в городе Шымкенте – 0,
в Абайской области - 11,
в Акмолинской области – 67,
в Актюбинской области – 16,
в Алматинской области – 5,
в Жетысуской области - 5,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 5,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 28,
в Карагандинской области – 61,
в Костанайской области – 48,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 9,
в Павлодарской области – 27,
в СКО – 23,
в Туркестанской области – 1,
в Улытауской области – 0.
Всего в стране подтвержден 1 388 021 случай.