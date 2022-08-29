Коронавирусом заболели 445 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 77,

в городе Алматы – 45,

в городе Шымкенте – 0,

в Абайской области - 11,

в Акмолинской области – 67,

в Актюбинской области – 16,

в Алматинской области – 5,

в Жетысуской области - 5,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 5,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 28,

в Карагандинской области – 61,

в Костанайской области – 48,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 9,

в Павлодарской области – 27,

в СКО – 23,

в Туркестанской области – 1,

в Улытауской области – 0.

Всего в стране подтвержден 1 388 021 случай.





