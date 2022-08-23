Коронавирусом заболели 328 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 70,
в городе Алматы – 40,
в городе Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 23,
в Актюбинской области – 8,
в Алматинской области – 6,
в Жетысуской области - 10,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 9,
в Абайской области - 2,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 26,
в Карагандинской области – 74,
в Улытауской области - 1,
в Костанайской области – 20,
в Мангистауской области – 12,
в Павлодарской области – 12,
в СКО – 2,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 384 355 случаев.