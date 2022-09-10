Коронавирусом заболели 211 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 211 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 37,
в городе Алматы – 22,
в Акмолинской области – 33,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 2,
в Жетысуской области - 1,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 7,
в Абайской области - 2,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 32,
в Улытауской области - 4,
в Костанайской области – 18,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 8,
в СКО – 18,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 391 372 случая.