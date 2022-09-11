Коронавирусом заболели 180 казахстанцев за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 180 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 29,
в городе Алматы – 18,
в Акмолинской области – 19,
в Актюбинской области – 7,
в Жетысуской области - 4,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 2,
в Абайской области - 1,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 30,
в Улытауской области - 3,
в Костанайской области – 19,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 6,
в Павлодарской области – 7,
в СКО – 9,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 391 552 случая.