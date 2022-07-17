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    Коронавирусом заболели 1546 человек в Казахстане

    17 Июля 2022, 08:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 489,

    в городе Алматы – 520,

    в городе Шымкенте – 98,

    в Акмолинской области – 25,

    в Актюбинской области – 10,

    в Алматинской области – 82,

    в Атырауской области – 27,

    в ВКО – 17,

    в Жамбылской области – 58,

    в ЗКО – 17,

    в Карагандинской области – 74,

    в Костанайской области – 19,

    в Кызылординской области – 45,

    в Мангистауской области – 20,

    в Павлодарской области – 11,

    в СКО – 16,

    в Туркестанской области – 18.

    Всего в стране подтверждено 1 316 567 случаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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