Коронавирусом заболели 1546 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 489,

в городе Алматы – 520,

в городе Шымкенте – 98,

в Акмолинской области – 25,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 82,

в Атырауской области – 27,

в ВКО – 17,

в Жамбылской области – 58,

в ЗКО – 17,

в Карагандинской области – 74,

в Костанайской области – 19,

в Кызылординской области – 45,

в Мангистауской области – 20,

в Павлодарской области – 11,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 18.

Всего в стране подтверждено 1 316 567 случаев.



