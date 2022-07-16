Коронавирусом заболели 1470 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1470 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане – 423,
в городе Алматы – 494,
в городе Шымкенте – 106,
в Акмолинской области – 27,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 132,
в Атырауской области – 27,
в ВКО – 22,
в Жамбылской области – 54,
в ЗКО – 12,
в Карагандинской области – 81,
в Костанайской области – 14,
в Кызылординской области – 23,
в Мангистауской области – 17,
в Павлодарской области – 12,
в СКО – 10,
в Туркестанской области – 12.
Всего в стране подтвержден 1 315 021 случай.