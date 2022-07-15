Коронавирусом заболели 1257 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 353,

в городе Алматы – 349,

в городе Шымкенте – 103,

в Акмолинской области – 30,

в Актюбинской области – 7,

в Алматинской области – 115,

в Атырауской области – 23,

в ВКО – 15,

в Жамбылской области – 60,

в ЗКО – 13,

в Карагандинской области – 70,

в Костанайской области – 17,

в Кызылординской области – 51,

в Мангистауской области – 16,

в Павлодарской области – 9,

в СКО – 5,

в Туркестанской области – 21.

Всего в стране подтвержден 1 313 551 случай.