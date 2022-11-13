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    Коронавирусом за сутки заболели 39 казахстанцев

    13 Ноября 2022, 09:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным на 13 ноября 2022 года, количество заболевших коронавирусом в Казахстане за последние сутки составило 39 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Днем ранее сообщалось о 59 казахстанцах с КВИ.

    Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 395 тыс. 319 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 245 человек.

    Ранее сообщалось, что лечение от КВИ продолжают получать 818 казахстанев.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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