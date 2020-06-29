Коронавирусом в мире заразилось более 10 млн человек, самая тревожная ситуация в США

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Число случаев заражения коронавирусом по всему миру в воскресенье превысило 10 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Вирус унес жизни почти 500 тыс. человек, выздоровели за все время 5 миллионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

На первом месте по числу зараженных находятся США (2,5 млн), далее идут Бразилия (1,3 млн), Россия (600 тыс.), Индия (500 тыс.) и Британия (300 тыс.). США также находятся на первом месте по числу смертей - 125 тыс.

В России, по данным оперативного штаба на утро воскресенья, с начала пандемии умерли 9073 человека. За сутки коронавирус выявили у 6791 человека. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве - 717. Это рекордно низкое число новых случаев за 81 день.

США: волна коронавируса смещается к югу

Коронавирус в США не отступает - ежедневно заражается более 40 тыс. человек. Число заболевших Covid-19 в субботу перевалило за 2,5 млн - это почти каждый четвертый пострадавший от пандемии в мире.

Примерно такое же соотношение по количеству умерших: чуть более полумиллиона в мире, около 128 тыс. в Америке.

Эпицентр переместился из Нью-Йорка на юг и запад страны. Флорида и Техас в субботу обновили рекорды заболеваемости. Особенно резкий скачок произошел во Флориде: 9585 новых случаев против неполных девяти тысяч днем ранее.

По числу заболевших за последние семь дней на миллион жителей печальное первенство держит Аризона (378), затем следуют Южная Каролина (204), Арканзас (178), Флорида (175) и Юта (153).

Новый рост заболеваемости происходит по вине регионов, которые возможно, рано открылись, и граждан, не соблюдающих меры предосторожности, заявил в пятницу на брифинге главный эпидемиолог США Энтони Фаучи.

В Техасе и Флориде вновь закрылись бары. Мэр Майами Фрэнсис Суарес не исключает возможности введения полного карантина с запретом выходить из домов.

Губернатор Техаса заявил, что ситуация с коронавирусом приобрела в штате стремительный и опасный поворот.

Северо-восточные штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут ввели обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из девяти штатов с тяжелой эпидемиологической обстановкой, причем лишь один из них находится не на юге.

Вице-президент Майк Пенс, отвечающий в Белом доме за борьбу с коронавирусом, отложил предвыборные мероприятия Республиканской партии во Флориде и Аризоне.

В Гааге протестуют ковид-диссиденты

Около 200 человек в Гааге протестовали в воскресенье против введенных властями карантинных мер, в том числе социального дистанцирования.

Демонстранты заявляют, что соцдистанцирование нарушает их гражданские права.

Они считают, что правило соблюдать в общественных местах дистанцию в 1,5 метра является антидемократическим и должно быть немедленно отменено.

В пятницу суд запретил проводить демонстрацию, поэтому полиция пресекла ее, задержав 37 участников.

Неделю назад в аналогичной акции приняли участие несколько тысяч человек. В этот раз их было намного меньше, поскольку сами организаторы призвали своих сторонников подчиниться судебному решению.

C середины марта свыше 50 тыс. жителей Нидерландов заразились Covid-19, и около 6100 из них умерли. Карантинные ограничения постепенно отменяются, так как число новых заболевших последние несколько недель падает.

Британия «на острие ножа»

Советник правительства по чрезвычайным ситуациям Джереми Фаррар заявил Би-би-си, что опасается новой вспышки эпидемии после открытия в июле пабов и ресторанов.

«Мы проходим по острию ножа, ситуация очень нестабильная, особенно в Англии, и я ожидаю рост новых случаев в ближайшие недели», - предупредил он.

Локальное ужесточение карантина может последовать в Лестере, сообщила глава МВД Прити Пател. В этом городе наблюдается рост заболеваемости Сovid-19.

По официальным данным на воскресенье, в Великобритании за все время эпидемии от коронавируса умерло 43 550 человек.

С 6 июля требование двухнедельного карантина для всех прибывающих в Соединенное Королевство, будь то иностранцы или свои граждане, перестает действовать в отношении поездок в Испанию, Францию, Грецию, Италию, Нидерланды, Финляндию, Бельгию, Турцию, Германию и Норвегию.

Таким образом, власти вернулись к идее «безопасных коридоров» с государствами, относительно благополучными в плане Covid-19.

Представитель Даунинг-стрит заявил, что цель новой меры - дать возможность британцам отдохнуть летом за границей. Правительство готово «нажать на тормоз» при первых признаках ухудшения ситуации, добавил он.

Экспрессы «Евростар» из Лондона в Париж и Брюссель с 6 июля начинают ходить по обычному расписанию.

Новые правила пока коснутся только жителей Англии и Уэльса. Шотландия принимает решения по карантинным мерам самостоятельно.

Тем временем, в ночь на субботу полиция разогнала еще две уличные вечеринки в лондонских районах Клэпхем и Тутинг. В отличие от инцидентов в Брикстоне и Ноттинг-хилле в середине недели, на этот раз обошлось без нападений на полицейских.

«Дельта эйрлайнз» сохранит лимит заполняемости

Правило, согласно которому на каждый рейс может быть продано не более 60% билетов, сохранится на неопределенный срок, несмотря на финансовые потери, сообщил Би-би-си Эд Бастиан, глава американской «Дельта эйрлайнз», второй в мире авиакомпании по числу перевозимых пассажиров.

Это ограничение, позволяющее обеспечить в полете социальное дистанцирование, первоначально было введено до сентября.

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