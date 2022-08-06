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    • Коронавирусом в Казахстане заболели 2197 человек

    6 Августа 2022 08:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 579,

    в городе Алматы – 337,

    в городе Шымкент – 29,

    в Акмолинской области – 103,

    в Актюбинской области – 74,

    в Алматинской области – 30,

    в Жетысуской области - 74,

    в Атырауской области – 43,

    в ВКО – 33,

    в Абайской области - 30,

    в Жамбылской области – 60,

    в ЗКО – 90,

    в Карагандинской области – 341,

    в Улытауской области - 25,

    в Костанайской области – 88,

    в Кызылординской области – 57,

    в Мангистауской области – 39,

    в Павлодарской области – 89,

    в СКО – 47,

    в Туркестанской области – 29. ⠀

    Всего в стране подтверждено 1 364 844 случая,
    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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