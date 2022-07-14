Коронавирусом в Казахстане заболели 1104 человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
По регионам:
в городе Нур-Султане – 328,
в городе Алматы – 350,
в городе Шымкенте – 102,
в Акмолинской области – 14,
в Актюбинской области – 10,
в Алматинской области – 88,
в Атырауской области – 18,
в ВКО – 13,
в Жамбылской области – 40,
в ЗКО – 11,
в Карагандинской области – 58,
в Костанайской области – 15,
в Кызылординской области – 16,
в Мангистауской области – 12,
в Павлодарской области – 10,
в СКО – 10, в Туркестанской области – 9.
Всего в стране подтверждено 1 312 294 случая.