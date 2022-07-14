Коронавирусом в Казахстане заболели 1104 человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам:

в городе Нур-Султане – 328,

в городе Алматы – 350,

в городе Шымкенте – 102,

в Акмолинской области – 14,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 88,

в Атырауской области – 18,

в ВКО – 13,

в Жамбылской области – 40,

в ЗКО – 11,

в Карагандинской области – 58,

в Костанайской области – 15,

в Кызылординской области – 16,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 10, в Туркестанской области – 9.

Всего в стране подтверждено 1 312 294 случая.