Коронавирусом в Байконуре заболели 73 человека за две недели

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В городе Байконуре продолжается рост заражений коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Регионального управления ФМБА России на комплексе «Байконур», в течение двух недель августа в городе Байконуре зарегистрировано 73 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии всего выявлено 3 тыс. 929 положительных результатов РНК новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. На конец июля эта цифра составляла 3 тыс. 856 человек.

Как сообщалось, первые случаи заболевания коронавирусом после четырехмесячной благополучной эпидемиологической обстановки в городе были зафиксированы 7 июля 2022 года. С того момента на территории Байконура зафиксировано 140 случаев.

Байконурские эпидемиологи, прогнозировавшие пик заболеваний на середину августа, надеются, что это время наступило и далее рост заболеваний пойдет на спад.

Всего с начала пандемии эпидемиологической лабораторией комплекса «Байконур», а также на базах других лабораторий было выполнено 42 тыс. 795 исследований, направленных на выявление коронавирусной инфекции.



