Коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки заболели 176 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 167 человек. Ковидной пневмонией заболели 9 казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Днем ранее сообщалось о 144 казахстанцах с КВИ и трех заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 396 тыс. 922 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 340 человек.



