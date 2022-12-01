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    Коронавирусом и ковидной пневмонией за сутки заболели 176 казахстанцев

    1 Декабря 2022, 08:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 167 человек. Ковидной пневмонией заболели 9 казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Днем ранее сообщалось о 144 казахстанцах с КВИ и трех заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

    Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 396 тыс. 922 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 340 человек.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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