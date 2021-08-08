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Коронавирусной пневмонией заболели 376 человек за сутки в РК
8 Августа 2021 09:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 8 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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За 6 августа зафиксировано 376 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 17 летальных исходов и 177 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 63366, летальных случаев - 3887, выздоровевших - 55588.
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